Osimhen, il Napoli FA MURO: non cederà l’attaccante a meno di QUELLA CIFRA sul mercato

Osimhen, tutta la VERITÀ sulla clausola dell’attaccante: per STRAPPARLO al Napoli servirà questa CIFRA. Tutti i dettagli

Prima di salutare Napoli e volare in Turchia, Osimhen ha firmato il rinnovo con i partenopei e delle nuove condizioni contrattuali. Tra queste, molto interessante è la questione legata alla clausola.

Nel caso in cui non arrivassero proposte per l’obiettivo di mercato di molte squadre, si attiverà la clausola rescissoria di 75 milioni di euro. Quest’ultima non sarà comunque valida per i club della Serie A che dovranno quindi fare un sforzo economico maggiore.