Padoin: «Conte all’Inter? Non è stato un tradimento alla Juve»

Simone Padoin parla dell’arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. Ecco le sue parole a Casa Gazzetta.

«E’ un grande professionista e lo ha sempre dimostrato. Capisco i tifosi della Juve ma non devono sentirsi traditi da uno che per la maglia bianconera ha dato tutto e di più. Per lui ogni squadra che allena diventa la sua ragione di vita e nel corso della carriera devi prendere delle decisioni. Parlare di lui come un traditore è esagerato».