Padre Gerson: «Grazie a Dio siamo andati via dalla Roma»

Marcao, padre del centrocampista brasiliano Gerson, ha parlato della trattativa con la Roma tra approdo in giallorosso e addio

Il padre di Gerson, Marcao, ha ripercorso l’esperienza del centrocampista brasiliano alla Roma: «Avevamo firmato con il Barcellona, che però voleva pagare solo 8 milioni di euro al Fluminense. Di conseguenza, abbiamo scelto di chiudere con la Roma che ne ha offerti 16».

«Non ha funzionato. Gerson ha anche segnato. Ricordo che fece due gol contro la Fiorentina e non giocò comunque la volta successiva. C’è stato un periodo in cui è stato messo sulla fascia, senza essersi mai allenato, per fermare Higuain. Ma comunque grazie a Dio siamo riusciti ad andare via», ha concluso Marcao ai microfoni di ESPN.