Pafundi, il mercato continua a far parlare del classe 2006: niente Serie B però perché il suo futuro è a Losanna in Svizzera

La parabola di Simone Pafundi è una di quelle strane da raccontare. Un talento incredibile, classe 2006, ma che in Italia ha trovato pochissimo spazio. All’Udinese pochissime presenze soprattutto in stagione anche se viene lecito chiedersi: come mai? Difficile da spiegare per qualità del trequartista con l’idolo Messi sono innate, ma negli ultimi anni ha giocato con il contagocce.

Troppo per la Primavera e reputato troppo poco per la prima squadra tanto da doverlo cedere all’estero per permettergli di giocare. Niente Serie B dunque, anche se si era parlato di diverse squadre interessate, ma nel weekend dovrebbe andare a Losanna per visite e firma sul contratto. Operazione in prestito di 12 mesi con riscatto fissato tra i 10 e i 15 milioni di euro.