Pagelle Como-Atalanta, gli insufficienti di Fabregas sono 5: il peggiore è Kempf, che avrebbe potuto essere il migliore in campo...

Tutti i voti ed i giudizi per i calciatori del Como dopo la sconfitta casalinga per 2-1 contro l’Atalanta. Tutti i dettagli in merito

Cosa non ha funzionato nel Como che pure ha spaventato l’Atalanta, passando in vantaggio con Nico Paz, per poi subire la rimonta di Retegui? Secondo i giudizi de La Gazzetta dello Sport gli insufficienti della formazione di Cesc Fabregas sono 5, con diverse gradazioni di responsabilità.

KEMPF – voto 5: «Per quasi un’ora è implacabile, quasi il migliore dei suoi, poi su Retegui pecca due volte».

BELOTTI – voto 5,5: «Perde palla ed è quasi 3-1».

DOSSENA – voto 5,5: «Lookman si marca quasi da solo, serve murarlo solo una volta a inizio ripresa. Ma quando la Dea assedia, manca in qualche chiusura».

JACK – voto 5,5: «Entra per Moreno, da laterale sinistro: più in difficoltà nella ripresa, meno affanni negli ultimi 20′ nel suo ruolo, da centrale».

CUTRONE – voto 5,5: «Forse paga l’esclusione. Si sbatte e però non lascia segni profondi: sul tabellino solo un giallo per proteste che poteva evitare».