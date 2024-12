Pagelle Genoa Napoli: Conte vince di misura e ha 5 insufficienti

Il Napoli conquista i tre punti a Marassi, ma nel secondo tempo fatica troppo contro il Genoa

Conte vince a Genova, trascorre una notte in testa, male che gli vada trascorrerà il Natale al secondo posto. Però con il Grifone non è stata la migliore versione dei suoi e i voti de La Gazzetta dello Sport lo sottolineano con 5 insufficienti in casa Napoli. Nessuno è grave, sono tutti 5,5.

DI LORENZO – «Movimenti, sincronismi e leggerezza della corsa da applausi, ma il gol del Genoa nasce da una rimessa laterale sbagliata».

JUAN JESUS – «Meno sicuro del collega Rrahmani, prende anche un “giallo” per un fallo a centrocampo e non è esente da colpe sul gol di Pinamonti».

LUKAKU – «Partenza sprint, colpo di testa sulla traversa e occasione a lato. Poi però esce dalla manovra, non apre spazi e scompare fino al cambio».

KVARATSKHEILA – «Al posto di Neres ormai scomparso. Regala un paio di entrate, ma svirgola anche un’occasione. E si sacrifica in copertura».

SIMEONE – «D’accordo che è difficile entrare con la tua squadra rannicchiata dietro, ma non fa salire mai il Napoli. Un contropiede».