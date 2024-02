Pagelle Genoa Udinese: i voti ai protagonisti – TOP e FLOP

I voti ai protagonisti del match valido per la 26esima giornata del campionato di Serie A 2023/24: pagelle Genoa Udinese

Le pagelle dei protagonisti del match Genoa Udinese, valido per la 26esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.

TOP: Una prestazione maiuscola di Vasquez: il difensore messicano gioca per un’ora una partita perfetta. Dietro non lascia passare niente, in avanti si sgancia in più di una occasione arrivando a creare molti problemi alla porta dell’Udinese. Anche Retegui promosso: il merito nella sua bellissima rovesciata che sblocca il risultato.

FLOP: Gudmundsson, nonostante un’assist a referto, si prende una giornata con i giri del motore dimezzati: non gioca male, ma da uno come lui ci si aspetta sempre di più. L’Udinese, dopo un buon primo tempo, nella ripresa si ritrova in inferiorità numerica: il secondo giallo di Kristensen, che porta all’espulsione è una assoluta ingenuità.

GENOA (3-5-2): Martinez 6; De Winter 6.5, Bani 7, Vasquez 6.5 (9’st Vogliacco 6); Sabelli 6.5 (33’st Spence 6), Frendrup 6.5, Badelj 6 (41’st Strootman sv), Messias 6.5 (33’st Malinovskyi 6), Martin 6; Gudmundsson 6, Retegui 7.5 (33’st Ekuban 6).

UDINESE (3-5-1-1): Okoye 6.5; Perez 5, Giannetti 5, Kristensen 4.5; Ehizibue 5 (1’st Ebosele 6), Lovric 5.5 (41’st Zarraga sv), Walace 5, Samardzic 5 (9’st Joao Ferreira 6), Zemura 5.5 (9’st Kamara 6); Thauvin 5 (33’st Davis 5.5); Lucca 6.