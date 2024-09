PAGELLE Juventus Roma, i VOTI ai protagonisti del match

I VOTI, i TOP e FLOP ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A: pagelle Juventus Roma

TOP – Se gli attacchi non brillano è sicuramente per merito delle difese. Sia Gatti su Dovbyk che Ndicka su Vlahovic svolgono una partita sontuosa, senza dubbio i migliori in campo in questa partita.

FLOP – Dovbyk e Vlahovic, i due grandi attesi hanno tradito le aspettative. L’ucraino non ha trovato mai l’occasione di colpire mentre il serbo c’è riuscito, ma con un tiro fiacco ben gestito da Svilar.