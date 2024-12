Pagelle Lazio Atalanta, i voti ai protagonisti del match

I voti, i top e i flop del match valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2024/25: pagelle Lazio Atalanta

Bella partita, con tante occasioni e un tempo a testa tradotto dalla situazione di punteggio: la Lazio chiude i primi 45 minuti avanti più che meritatamente con la rete di Dele-Bashiru, l’Atalanta raccoglie i frutti di una pressione continua nella ripresa con l’1-1 firmato Brescianini. Ecco chi si è messo in evidenza.

I TOP

Dove c’è la palla c’è lui, Rovella, sia che la sia squadra sia in fase di possesso e ci sia la necessità di andare in soccorso del compagno più vicino, sia che si debba andare a riconquistare la sfera. Vince una marea di duelli ed è sempre oculato nelle scelte. Da applausi un suo recupero con fallo guadagnato. Fondamentale – e se vogliamo manifesto del suo modo di muoversi in campo – l’assist da palla contesa per disegnare il corridoio per Dele-Bashiru, che davanti a Carnesecchi non sbaglia. Proprio il portiere atalantino è inappuntabile. Soprattutto quando ritarda il vantaggio biancoceleste con due interventi consecutivi su Castellanos, uno uscendo bene e l’altro di piede. Nella ripresa risponde anche a un tiro di Dia, forte ma centrale.

I FLOP

Nella Lazio non dà frutti l’ingresso di Isaksen (e la rabbia di Nuno Tavares quando esce ha ampia giustificazione). Pochi spunti, su uno si prende una gran legnata di Cuadrado e determina il giallo del colombiano, poi si va a vendicare e Massa lo perdona. Errori di misura in appoggi in ripartenza e qualche stop ritardato che poteva essere gestito meglio. Nell’Atalanta prestazione fantasmatica di De Ketelaere: il belga non incide, sta troppo defilato e poco prima di uscire lo si vede letteralmente mangiato dagli avversari, per di più camminante, senza energia. Ci sta, visto che appena prima di Natale è stato lui a decidere la gara con l’Empoli con una doppietta, va assolutamente perdonato e peraltro il cambio con Zaniolo ha portato frutti nell’azione del pareggio.