Pagelle Napoli Atalanta, i voti ai protagonisti del match

I voti, i top e flop ai protagonisti del match valido per la 11ª giornata del campionato di Serie A: pagelle Napoli Atalanta

Napoli-Atalanta è stata una gara che ha aperto un nuovo scenario nella lotta scudetto, iscrivendo ufficialmente la squadra di Gasperini alla corsa. Ecco migliori e peggiori del match del Maradona.

I TOP

Nei padroni di casa molti giocatori sono rimasti sorpresi dalla verve degli avversari. Non è il caso di Buongiorno, l’ultimo ad arrendersi, nonché l’unico nella ripresa ad essere andato vicino al gol con un colpo di testa che Carnesecchi ha sventato. Ovviamente nell’Atalanta la copertina non può che prenderla un imprendibile Lookman. Colpisce con entrambi i piedi: di sinistro al volo in area di rigore, di destro dalla distanza piegando le mani a Meret. Non si calcolano le continue accelerazioni, gli strappi, la ricerca dell’uno contro uno. É già un top player; il giorno che migliorerà nello scaricare il pallone per i compagni, cosa che fa ma non sempre come si dovrebbe, e anche nel risparmiare un minimo le energie per non sfinirsi anzitempo, diventerà un giocatore totale.

I FLOP

C’è un’immagine significativa del secondo tempo ed è quando lui viene mangiato dalla pressione atalantina e si arrende sul cerchio di centrocampo: stavolta Anguissa corre a vuoto e finisce anzitempo la benzina. Nell’Atalanta impossibile trovare una prestazione non all’altezza. Forse Samardzic poteva entrare con maggiore entusiasmo, cosa del tutto perdonabile perché nell’azione dello 0-3 c’è anche il suo ricamo iniziale.