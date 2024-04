Psg Barcellona: i TOP e i FLOP di Champions League

Le pagelle del match tra PSG Barcellona, andata dei quarti di finale di Champions League terminato 3-2 per gli spagnoli

É stata una gara sulla falsariga di quella di ieri al Bernabeu: unica differenza, stavolta a Parigi ne è uscito un vincitore e il Barcellona tra 6 giorni partirà con un gol di vantaggio. Ecco chi sono stati i protagonisti, nel bene e nel male.

I TOP – Per il Psg si segnala l’ottima gara di Vitinha, autore di assist che hanno messo i compagni di battere a rete. E quando le parti si sono invertite, come in occasione del momentaneo 2-1, è stato bravissimo a dettare il passaggio a Fabian Ruiz e a infilare Ter Stegen. Nel Barça semplicemente strepitoso Raphinha, autore dei primi 2 gol catalani. Qualità, accelerazioni incontenibili, continuità: il brasiliano ha rubato la scena.

I FLOP – Dei 3 gol subiti, due faranno discutere sulla prestazione di Donnarumma. Sul primo esce e si prende un rischio, toccando la palla ma consegnandola a Raphinha; sul terzo la difesa dorme, ma non è possibile che in area piccola su un calcio d’angolo Christensen possa colpire senza essere disturbato. Nel Barcellona non convince Sergi Roberto: primo ammonito dell’incontro, era in diffida e salterà il match della prossima settimana.