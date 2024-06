PAGELLE Turchia Portogallo, i TOP e i FLOP del match

I voti, i TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per la seconda giornata di Euro2024: pagelle Turchia Portogallo

Le pagelle dei protagonisti del match tra Turchia Portogallo, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Euro2024.

I TOP – Per l’Uefa il Man of the Match è Bernardo Silva, che ha il merito di sbloccare il risultato e di deliziare la platea con giocate di varia natura. Una scelta non contestabile, ma immaginiamo che se il voto fosse stato indirizzato all’altro esponente di Manchester, lo United Bruno Fernandes invece del City Silva, avremmo scritto che – anche in quel caso – la scelta non sarebe stata contestabile. Di sufficienti non ce n’è sul fronte turco. Segnaliamo però che Calhanoglu ha il merito di accettare la frustrazione della giornata e, una volta rischiato un giallo che gli avrebbe fatto saltare l’ultima partita, si mette calmo calmo a far passare il tempo.

I FLOP – Leao e il secondo giallo in 2 partite per simulazione è un caso da psicanalisi. Infatti Martinez decide di lasciarlo sul lettino dello spogliatoio a riflettere nell’intervallo. L’autogol di Akajdin sarà il tormentone di questo Europeo zeppo di autogol: si candida all’Oscar (forse anche a quello della carriera), nessuno è così intriso di beffa come questo.