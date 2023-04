Palermo, Corini: «La visita di Mattarella ci rende orgogliosi»

Le parole di Eugenio Corini, allenatore del Palermo, sulla visita di Sergio Mattarella allo Stadio Barbera ed al museo

Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa della visita di Sergio Mattarella a Palermo.

PAROLE – «La visita del presidente Mattarella per noi è un motivo di orgoglio, ma lo è anche per la città e per la tifoseria. Ho saputo che è informatissimo sulle sorti della squadra, questa deve essere una motivazione in più per fare una grande partita e battere il Cosenza lunedì sera. Il fatto che Mattarella ci segua – ha aggiunto Corini – oltre che una motivazione in più e un orgoglio, fa soprattutto piacere perchè è un palermitano doc che ci rappresenta nel mondo e in modo particolare per come esercita lui questo ruolo.

Che sia informato sulla squadra della sua città non dico che è una sorpresa ma ci responsabilizza di più e deve essere uno stimolo non solo per la partita di lunedì ma anche per il futuro».