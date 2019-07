Palermo, libertà negata a Zamparini: domiciliari fino a nuovo ordine

Il tribunale di Palermo risponde “no” a Zamparini: l’ex patron rosanero resta ai domiciliari. Attesa per la nuova udienza

Tribunale di Palermo irremovibile: negato il ritorno alla libertà per Maurizio Zamparini, ex proprietario del club rosanero, come afferma il Giornale di Sicilia.

L’ex patron resta quindi ai domiciliari in attesa di giudizio. Zamparini è finito nei guai per via delle presunte false comunicazioni sociali nei bilanci dal 2014 al 2016. Nuova udienza il 10 luglio: i tifosi del Palermo pretendono chiarezza.