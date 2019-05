Palermo retrocesso, ridisegnata la post season della Serie B

Serie B, la sentenza che sancisce la retrocessione del Palermo sconvolge la post season: Perugia ai playoff

Il Tribunale Federale Nazionale, accogliendo la richiesta di retrocessione del Palermo per illecito amministrativo, ha ridisegnato gli scenari di post season della Cadetteria. Promuovendo, di fatto, il Perugia ai playoff al posto dei rosanero.

Ma non soltanto. Perché il verdetto ha cancellato anche i playout, con Venezia e Salernitana direttamente salve. A scivolare in Serie C, dopo la sentenza, saranno infatti i rosanero da poche settimane guidati da Delio Rossi.