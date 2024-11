Palermo Sampdoria, gratis per tutti! Ecco dove e come guardare il match di Serie B

Palermo Sampdoria, sarà gratis per tutti! Ecco dove e come guardare il match di Serie B di domenica pomeriggio

Palermo Sampdoria, match di Serie B, che si giocherà questa domenica 24 novembre alle ore 17:15 sarà possibile vederla in forma assolutamente gratuita su DAZN.

I tifosi di entrambe le squadre e gli amanti del calcio, potranno accedere a dazn.com/home e aprire il contenuto totalmente free: per vederlo sarà solo necessario registrarsi in forma gratuita tramite nome, cognome ed email. Sono queste le informazioni utili per prendere visione del prossimo match di Serie B tra blucerchiati e rosanero in forma gratuita.