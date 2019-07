Palermo, toto allenatore: si valutano due profili. Ecco i nomi

Il nuovo Palermo di Mirri inizia a prendere forma: per il ruolo di allenatore si valutano due profili. Ecco i nomi

Dopo che Orlando ha affidati alle mani di Mirri la rinascita del Palermo, il club rosanero inizia a prendere forma. La nuova società ripartirà dalla Serie D e deve subito pensare a costruire un club da zero, e per la panchina c’è stato un primo contatto con Giovanni Bucaro.

Come informa Gianluca Di Marzio, l’ex Avellino, palermitano di nascita e conoscitore esperto della categoria, potrebbe infatti ripartire dai rosanero dopo una stagione strepitosa dove ha portato l’Avellino ad una promozione dopo una rimonta storica. Un altro nome per il club rosanero è quello di Cristiano Lucarelli, ex Catania.