Il Palermo esulta: trovati i soldi per iscriversi al campionato di Serie B

I tifosi del Palermo possono esultare: la società rosanero ha trovato i soldi necessari per iscriversi regolarmente in Serie B

Trovati i soldi. Il Palermo potrà giocare in Serie B. Questa l’apertura del Giornale di Sicilia che spiega nei dettagli la situazione. Il presidente Albanese aveva detto: «In tutto 10,7 milioni per lunedì. Lunedì mattina la proprietà darà contezza e li verbalizziamo. I soldi accertati sono circa 5,8 milioni, in più l’amministrato delegato mi ha assicurato di aver caricato tutti i codici di tutti i pagamenti da fare in Figc».

I Tuttolomondo hanno solo partecipato telefonicamente. Dopodomani saranno a Palermo e completeranno le pratiche burocratiche per formalizzare l’iscrizione: «Lo dirò quando la squadra sarà iscritta, ma ora posso dire serenamente che la proprietà sta facendo quanto già dichiarato. Sono state versate a vario titolo cifre pari all’80-85% del necessario, anche più di quanto richiesto dalla Covisoc».