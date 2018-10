Palermo-Venezia 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Palermo-Venezia, 9ª giornata Serie B 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Nonostante il caos imperante, la Serie B prosegue il suo naturale percorso stagionale: ad aprire la nona giornata sarà l’interessante incontro tra Palermo e Venezia, due compagini storiche, quest’anno più che mai agli antipodi. I padroni di casa guidati da Stellone arrivano da due vittorie consecutive, ottenute contro Crotone e Lecce, ed occupano il secondo posto in classifica, insieme al Verona. I lagunari, invece, dopo aver sfiorato la Serie A la stagione scorsa, navigano nelle zone infime della classifica, con un misero score di soli cinque punti, nonostante il buon pareggio ottenuto nel derby contro il Verona. Degno di nota sarà il ritorno al “Renzo Barbera” dell’ex Walter Zenga, ora alla guida dei veneti. Ecco la cronaca live del match

Palermo-Venezia 0-0: tabellino

Palermo (4-3-1-2): Brignoli, Salvi, Bellusci, Struna, Aleesami, Haas, Jajalo, Fiordilino, Trajkovski, Puscas, Nestorovski.

Venezia (4-3-3): Vicario, Bruscagin, Modolo, Domizzi, Garofalo, Schiavone, Bentivoglio, Suciu, Falzerano, Litteri, Di Mariano.

Arbitro: Ivano Pezzuto

Note:

Palermo-Venezia: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Palermo-Venezia: formazioni ufficiali

Palermo (4-3-1-2): Brignoli, Salvi, Bellusci, Struna, Aleesami, Haas, Jajalo, Fiordilino, Trajkovski, Puscas, Nestorovski.

Venezia (4-3-3): Vicario, Bruscagin, Modolo, Domizzi, Garofalo, Schiavone, Bentivoglio, Suciu, Falzerano, Litteri, Di Mariano.

⚽️ Ecco il nostro 1️⃣1️⃣ per #PalVen pic.twitter.com/KmxkUk3ywf — US Città di Palermo (@palermocalcioit) October 26, 2018

La Formazione Ufficiale dei Leoni per #PALVEN!🦁 pic.twitter.com/tmKVSfADiI — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) October 26, 2018

Palermo-Venezia: probabili formazioni e pre-partita

Qui Palermo. Durante la conferenza stampa pre partita, il tecnico Stellone ha dichiarato la volontà di affidarsi al turnover in occasione della partita contro il Venezia. Con Chocev, Ingegneri, Alastra, Lo Faso ed Embalo ancora ai box, Stellone pare intenzionato a riproporre il 4˗3˗1˗2 con il trio d’attacco composto da Trajkovski, Nestorovski e Puscas. Con Brignoli confermato in porta, spazio a Salvi, Bellusci, Struna e Aleesami in difesa e il terzetto di centrocampo composto da Haas, Jajalo e Fiordilino.

Qui Venezia. L’incontro con il Palermo non potrà che portare alla mente il ricordo agrodolce del passato di Walter Zenga sulla panchina siciliana. Con ogni probabilità, il tecnico continuerà a puntare sul 4˗3˗3 visto contro il Verona. Con Andjelkovic squalificato in difesa, restano da sciogliere gli ultimi ballottaggi: Bruscagin˗Zampano e Geijo˗Litteri.

Palermo (4-3-1-2): Brignoli; Salvi, Bellusci, Struna, Aleesami; Haas, Jajalo, Fiordilino; Trajkovski; Puscas, Nestorovski. Allenatore: Stellone

Venezia (4-3-3): Vicario; Bruscagin, Modolo, Domizzi, Garofalo; Bentivoglio, Schiavone, Falzerano; Citro, Litteri, Di Mariano. Allenatore: Zenga

Palermo-Venezia: precedenti

Quello che andrà in scena allo stadio “Renzo Barbera” tra Palermo e Venezia sarà l’incontro numero 49, a dimostrazione della ricca storia calcistica che le contraddistingue. Il bilancio totale, tra casa e trasferta e tra le diverse categorie, pende a favore dei rosanero con 20 vittorie, 14 sono i pareggi e 14 i successi dei lagunari. L’ultimo confronto, in ordine di tempo, risale allo scorso giugno in occasione dei playoff: i rosanero riuscirono a prevalere, grazie all’autorete siglata da Domizzi, e a raggiungere la finale playoff. L’ultimo confronto in campionato è stato, invece, quello disputatosi ad aprile, a campi invertiti: in quella circostanza, gli uomini guidati da Inzaghi annichilirono gli avversari con un netto 3˗0. Al dicembre dello scorso anno, infine, risale l’ultimo incontro di Serie B, conclusosi con un pareggio a reti inviolate.

Palermo-Venezia: arbitro

Sarà Ivano Pezzuto l’arbitro designato a dirigere il primo anticipo della nona giornata del campionato Serie BKT 2018-2019 tra Palermo e Venezia in programma allo Stadio “Renzo Barbera”. Per il direttore di gara ˗ originario di Lecce, classe ’84 e impiegato di professione ˗ sarà la gara numero cinque in stagione, dopo aver diretto il match tra Torino e Frosinone in Serie A, il Crotone in Coppa Italia e tre partite di Serie B: Brescia˗Perugia, Benevento˗Salernitana e Ascoli˗Cremonese. Per l’occasione, il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Formato e Schirru, mentre il quarto uomo sarà Clerico.

Palermo-Venezia Streaming: dove vederla in tv

Palermo-Venezia sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN: clicca qui per abbonarti gratis per un mese a DAZN.