Palladino: «Pessina è un fratello per me, che gioia la Nazionale»

Palladino ha parlato del trionfo degli azzurri ad Euro 2020 e dell’ex compagno Pessina: ecco le dichiarazioni dell’ex Juve

Da Coverciano, dove sta seguendo il corso di allenatore, l’ex Juve Raffaele Palladino ha parlato così a Sky Sport dell’Italia di Mancini. Ecco il suo commento.

EX COMPAGNI – «Sono molto amico di Pessina, lo considero un piccolo fratellino. L’ho conosciuto allo Spezia, abbiamo condiviso la camera e tanti bei momenti insieme. È un ragazzo molto intelligente e si vede anche in campo. Oltre a lui conosco Giorgio, Chiellini, abbiamo giocato insieme alla Juventus. Ho vissuto il corso da allenatore anche al fianco degli azzurri e dei miei ex compagni».

ITALIA DI MANCINI – «Sin dal primo momento che è arrivato ho avuto una sensazione diversa rispetto alle altre Nazionali. Il gruppo è coeso, non ci sono mai state prime donne. È stato fatto un percorso di crescita su ogni singolo calciatore. Oltre a questo c’è dietro una grandissima organizzazione. Ci hanno dato una gioia immensa, che ci voleva in questo momento».