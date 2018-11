Secondo alcune anticipazioni, a vincere il Pallone d’Oro 2018 sarà Luka Modric. Cristiano Ronaldo, secondo, dovrebbe non partecipare alla premiazione in programma lunedì a Parigi

Secondo un’anticipazione del giornalista Sky, Alessandro Alciato, a vincere il Pallone d’Oro 2018 sarà Luka Modric. Il centrocampista croato, in lizza con Cristiano Ronaldo e Antoine Griezmann per la vittoria dell’ambito premio, dovrebbe così essere premiato lunedì prossimo nella cerimonia in programma a Parigi. Cerimonia a cui, sempre secondo quanto pubblicato da Alciato, dovrebbe non prendere parte Cristiano Ronaldo, secondo classificato. A quanto pare, per la cerimonia di premiazione è in forse anche la presenza di Griezmann al terzo gradino del podio). Kylian Mbappé, come riferito, sarà premiato invece col Pallone d’Oro Under 21.

Modric Pallone d’Oro. Mbappè Pallone d’Oro Under 21. Lunedì a Parigi la premiazione — Alessandro Alciato (@AAlciato) November 30, 2018

Pallone d’Oro: Cristiano Ronaldo, secondo classificato, non andrà alla cerimonia di premiazione a Parigi — Alessandro Alciato (@AAlciato) November 30, 2018