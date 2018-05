James Pallotta è un fiume in piena dopo l’eliminazione della Roma dalla Champions League in seguito alla sconfitta con il Liverpool: vuole il Var e va contro l’arbitro Skomina

La colpa dell’eliminazione della Roma dalla Champions League non è da attribuire solamente all’arbitro. Sta di fatto, però, che la direzione di Davor Skomina nella semifinale di ritorno contro il Liverpool ha lasciato delusa una grandissima fetta di romanisti, tra cui James Pallotta. «Il Var è indispensabile in Champions, altrimenti si vedono figuracce dell’arbitro come accaduto all’Olimpico» ha detto il presidente. Ha fatto esplicito riferimento a due episodi: il fuorigioco inesistente fischiato a Dzeko che avrebbe portato a un rigore commesso da Karius e il netto mani di Alexander Arnold, non visto da arbitro e giudici di porta.

Pallotta non è riuscito a trattenersi: «Ci sarebbe stato pure un rosso per il Liverpool, avremmo giocato l’ultima mezz’ora in superiorità numerica. Mi rendo conto che è difficile arbitrare, ma non è possibile continuare senza un’assistenza video». Le parole del numero uno della Roma sono molto simili a altri sfoghi del post Roma-Liverpool. Anche il direttore sportivo Monchi si è scagliato contro la direzione di Skomina, mentre Di Francesco ha preferito tenere un profilo più basso e parlare solo del campo. Rimane l’amarezza per una semifinale che poteva essere gestita meglio.