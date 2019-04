Palmeri sulla Juve di Allegri: «Non è stata all’altezza dell’ Ajax»

Il giornalista va giù pesante sulla Juve, Allegri non lo convince, secondo lui questa è la dimensione del tecnico livornese. Secondo Palmeri, annata negativa per la squadra bianconera

Il giornalista e opinionista Palmeri, ha parlato a MC Sport Live Show della Juventus e del futuro di Massimiliano Allegri: «La Juventus non è stata all’altezza dell’ Ajax, dal punto di vista psicologico, tattico e fisico. Il gesto di Cristiano Ronaldo a fine partita, che indica che la squadra se l’è fatta sotto, è un atto di accusa pesantissimo. Con tutti i soldi spesi è un fallimento, quello dei bianconeri».

Palmeri analizzando il percorso Champions della Juventus, chiarisce: «La realtà è che la Juve ha disputato la competizione europea deludendo le aspettative. La squadra di Allegri ha sempre fatto fatica. Agnelli è libero di tenerlo, dopo tutto questo, ma la sua dimensione è questa. La sensazione è che le opzioni a disposizione non sono all’altezza. Ad oggi non ci sono nomi forti per la piazza juventina».