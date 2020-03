Panchina Cagliari, Zenga al posto di Maran: il vice sarà Canzi

Il Cagliari ha deciso di affidare la panchina a Zenga per il dopo Maran: il vice dell’ex Sampdoria sarà Canzi

Il Cagliari comunicherà nelle prossime ore l’esonero ufficiale di Rolando Maran dopo la sconfitta rimediata alla Sardegna Arena contro la Roma. Al posto dell’ormai ex tecnico rossoblù arriverà Walter Zenga.

Contatti positivi in serata con il direttore sportivo Marcello Carli e il presidente Tommaso Giulini. Come riportato da Sky Sport, Zenga sarà affiancato in panchina dall’allenatore della Primavera sarda Max Canzi.