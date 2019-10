Panchina Udinese, Tudor non può sbagliare nella gara contro la Roma: pronti tre sostituti in caso di esonero

Igor Tudor è ad un bivio: la sconfitta per 7-1 in casa dell’Atalanta ha mandato su tutte le furie il patron Pozzo, che avrebbe dato l’ultimatum al tecnico croato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nel caso in cui Tudor dovesse fare male anche con la Roma, sono pronti già tre sostituti: Davide Ballardini, Stefano Colantuono e Pasquale Marino. Tudor non può sbagliare.