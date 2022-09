Pandev: «Se l’Inter vince con l’Udinese si sistema tutto»

Le parole di Pandev in vista di Udinese Inter: «Inzaghi ha la rosa più forte di tutti, oltre a Lukaku ha preso altri giocatori importanti»

Intervistato dall Gazzetta dello Sport, Goran Pandev ha parlato dell’Inter, impegnata contro l’Udinese. Di seguito le sue parole.

«Se vince a Udine, Inzaghi sistema tutto e fa dimenticare le tre sconfitte stagionali. Non sarà semplice. Questo è il campionato più equilibrato degli ultimi anni, Roma e Lazio ad esempio non sono mai state così forti. Ma sa come la penso? Inzaghi ha la rosa più forte di tutti, oltre a Lukaku ha preso anche altri giocatori importanti, mi piace molto Asllani. E spero proprio che Simone riesca dove non è riuscito l’anno scorso, vincere lo scudetto era l’obiettivo».