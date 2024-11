Paraguay Argentina, chiavi dell’attacco a Lautaro Martinez con Messi e Alvarez. Le ultime

Paraguay Argentina, Scaloni ha deciso: Lautaro sarà in campo dal primo minuto con Messi e Alvarez. Sciolti i dubbi sull’interista

In vista del match di stanotte tra Paraguay e Argentina valido per le qualificazioni mondiali, Scaloni ha sciolto i dubbi su Lautaro. Il capitano dell‘Inter dopo diversi dubbi proprio del ct dell’Albiceleste sarà titolare nel match, e affiancherà Messi e Alvarez in quello che viene definito il tridente da sogno dell’Argentina.

La notizia della titolarità dell’attaccante interista viene data da Gaston Edul, giornalista di Tyc Sports, secondo lui appunto il Toro sarà in campo dal primo minuto confermando quindi il trio che aveva segnato cinque dei sei gol rifilati dai campioni del mondo alla Bolivia, nell’ultima gara della scorsa finestra internazionale. Quella contro il Paraguay è l’undicesima giornata del girone di qualificazione sudamericano al Mondiale 2026. Vedremo se ci saranno cambiamenti o se la notizia verrà confermata, questo ce lo dirà il campo.