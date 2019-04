Paratici: «Dybala resta alla Juve. Chiesa? È bravo, ne riparleremo»

Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha commentato l’ottavo scudetto di fila e ha parlato anche del futuro e del mercato

Nel post-partita della sfida tra Juventus e Fiorentina, il direttore sportivo dei bianconeri, Fabio Paratici, ha parlato ai microfoni di Dazn. Il ds ha commentato la vittoria dell’ottavo scudetto ma ha risposto anche alle domande relative al mercato e al futuro di Allegri. Ecco le sue parole: «Era da folli solamente pensare a vincere 8 scudetti di fila. Ci si è arrivati con un grandissimo lavoro di gruppo, di tutta la gente che ha lavorato alla Juve in questi anni. Sembra semplice, ma tutti sanno quanto si fa fatica a vincere, figuriamoci a rivincere 8 volte di fila. E’ una cosa irripetibile, solo tra qualche anno ci si renderà conto di cosa si è fatto in questi ultimi anni».

«Mercato? Faremo le nostre considerazioni e miglioreremo la squadra. Dybala resterà alla Juve. Chiesa? Chiesa è oggettivamente bravo, oggi non è il giorno giusto per parlare di queste cose. Poi ripartiremo dopo aver festeggiato questa vittoria. Chi fa sport sa che vincere è difficile, farlo per otto anni di fila è quasi impossibile. Dieci anni fa, quando siamo arrivati, la Juve fatturava 200 milioni, ora ne fattura 500. Questa continuità è ciò di cui andiamo più orgogliosi. Sarà difficile replicare una scossa Ronaldo sul mercato. Faremo le nostre considerazioni poi agiremo».