Paratici e Agnelli concordi: «Lui è stato il nostro rimpianto più grande»

Andrea Agnelli, presidente della Juve, ha svelato questo rimpianto su Robin Van Persie nella conferenza d’addio a Paratici

Intervenuto in conferenza stampa, Andrea Agnelli ha svelato questo retroscena su Robin Van Persie.

«L’unico rimpianto è quel Robin Van Persie, in una cena di 3 minuti a casa mia».

Anche Fabio Paratici ne ha parlato.

VAN PERSIE – «Il rimpianto di non avere un giocatore, soprattutto come lui che è stato un grande campione, c’è anche tutto quello che c’è dietro. Il percorso che ci porta ad arrivare a comprare un giocatore: la trattativa, i momenti in cui sono intoppi… Ognuno aveva la sua parte, noi andavamo più avanti e lui cercava di intervenire e captare cosa avevamo fatto noi. Il rimpianto è per certi aneddoti e per certe cose vissute insieme».