Paredes tra Juve e Real Madrid: «A Torino ho tanti amici, vedremo dopo il Mondiale»

Leandro Paredes manda segnali alla Juventus e non solo. Il Real Madrid è sulle sue tracce, il centrocampista argentino rivela quanto fosse vicino ai bianconeri mesi fa

Real Madrid-Juventus non è solamente la sfida in corso d’opera al Santiago Bernabeu per il ritorno dei quarti di finale della Champions League. Rischia anche di essere un vero e proprio duello di calciomercato per quel che concerne il futuro di Leandro Paredes, ex centrocampista della Roma e oggi in forza allo Zenit San Pietroburgo. Lo ha rivelato lo stesso argentino attraverso l’intervista ai microfoni di RMC Sport: «A Torino ho tanti amici, lo sapete, però in questo momento devo concentrarmi su questo finale di campionato con lo Zenit e poi si vedrà, non si mai cosa può succedere. Ma sapere che intorno a me c’è l’interesse di due club come Juventus e Real Madrid è qualcosa di importante. Tuttavia vivo queste voci di mercato con serenità e cerco di non frami distrarre, dopo il Mondiale prenderò la decisione».

Prosegue Paredes: «Scegliere tra Juve e Real Madrid non è facile, sarebbe difficile, e prima dovrei avere tutte e due le proposte sul tavolo. Devo pensare a far bene e non rischiare di perdere l’interesse di questi due grandi club. Andare a Madrid con tutti i campioni che ci sono in rosa non mi farebbe certo paura, sarei pronto alla sfida, ma ci sono tanti fattori da valutare prima di prendere la decisione definitiva. Quando ero alla Roma e si parlò di un interesse della Juventus i tifosi giallorossi fecero sentire la loro voce e impedirono il trasferimento, loro mi dicevano che era vietato andare in un’altra squadra italiana, ma in quel periodo la mia prima scelta era proprio la Juventus».