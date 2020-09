Paris Saint-Germain nel caos, Tuchel e Leonardo a rischio dopo il doppio ko in campionato. Col Metz partita decisiva

In casa Paris Saint-Germain c’è un bel caos. Il doppio ko in campionato – senza dimenticare la finale persa contro il Bayern Monaco – ha scosso le fondamenta tra i parigini, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

TUCHEL IN BILICO – Nei grandi club non si ha il tempo necessario per sbagliare. Proprio per questo il match odierno con il Metz diventa praticamente un dentro e fuori per l’allenatore tedesco. Ed è in bilico anche Leonardo.