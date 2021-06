Parma, Ballotta applaude Buffon: «Vuole riportarlo in Serie A»

Marco Ballotta applaude Gianluigi Buffon e la scleta di tornare al Parma: ecco le dichiarazioni dell’ex portiere

Marco Ballotta, ai microfoni di TMW, applaude la scelta di Gigi Buffon. Le sue parole.

«Credo abbia fatto la scelta giusta, anche per un discorso di stimoli. A quest’età devi sentirti importante e devi giocare. Ha rifiutato offerte importanti per ripartire dalla B, ma a Parma è al centro di un progetto. Vuole riportare in A la società che da giovane l’ha lanciato nel grande calcio».