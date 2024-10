Parma Cagliari, Nicola: «Il ritiro è stato un INVESTIMENTO su di noi»

Davide Nicola è intervenuto dopo la vittoria in trasferta contro il Parma per 3-2. Ecco le sue dichiarazioni

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato dopo la vittoria sul campo del Parma per 3-2 grazie ai gol di Zortea, Marin e Piccoli. Queste le sue parole a Dazn:

RITIRO – «La settimana era necessaria, un investimento su noi stessi. Spesso si formano le squadre all’ultimo e non si ha il tempo di portare tutti allo stesso livello, alcuni giocatori ancora devono arrivare al 100% delle loro potenzialità. E’ stata un’occasione per provare altre situazioni che possono esserci utili»

VITTORIA – «Non è mai stato un problema di carattere, i ragazzi sono attaccati alla maglia e sprecano molte energie con foga, per dare tutto ai tifosi. Cagliari è una piazza tosta e piacevole per la passione. Siamo stati bravi a tramutare in gol la mole di gioco prodotta, sappiamo che dobbiamo lottare fino alla fine ma vogliamo farlo giocando a calcio e difendendo con ordine. Nessuna squadra può rendere 90′ minuti a intensità elevata, nell’ultima parte stavamo faticando e dovevo rinforzare la difesa»

PASSIONE – «Non era un periodo delicato, lo sarebbe stato se non avessimo avuto idee. Noi abbiamo preso un percorso chiaro, ci siamo comportati bene in Coppa Italia. A Lecce è stato un caso non aver portato via un punto, abbiamo perso contro due squadre forti in un buon momento di forma. Oggi abbiamo mostrato il coraggio di voler giocare, anche in trasferta»