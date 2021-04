Parma, D’Aversa: «Buttiamo via prestazioni ottime, c’è determinazione»

D’Aversa a Dazn: le dichiarazioni post Juve Parma. Le parole dell’allenatore dei ducali dopo il match di Serie A

Roberto D’Aversa ha parlato a Dazn dopo Juve Parma.

GOL PRESI – «Buttiamo via prestazioni ottime. A due minuti dalla fine del primo tempo abbiamo subito gol e nel secondo abbiamo ridato fiducia alla Juve, che è una squadra di qualità. Si evidenzia la determinazione. Anche noi spesso ci siamo trovati in area da soli e l’abbiamo mandata sopra la traversa mentre altri hanno la determinazione di buttarla dentro».

GOL PRESI DI TESTA – «Credo di avere una squadra molto strutturata, ma nella circostanza di De Ligt siamo riusciti a prendere gol con una marcatura e un uomo posizionato a zona. Credo che sono quelle situazioni di cattiveria nelle quali non riusciamo a prendere la palla. Sul finale, De Ligt non ha fatto saltare liberamente Cornelius. Non è un problema del modo di difendersi ma una questione mentale».