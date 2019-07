Il Parma non molla la pista Camillo Ciano. Jacopo Dei potrebbe essere la contropartita giusta per sbloccare l’affare

Il Parma continua a trattare con il Frosinone per Camillo Ciano. L’attaccante è uno degli obiettivi individuati da Faggiano per provare a far fare un salto di qualità all’attacco di D’Aversa.

Stando a quanto riferito da ParmaLive, il Frosinone starebbe studiando alcune alternative come parziale contropartita tecnica. Uno dei papabili potrebbe essere il centrocampista Jacopo Dezi.