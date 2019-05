Parma, Dezi: «Esordio in A, un sogno che si avvera»

Le parole di Jacopo Dezi dopo l’esordio in Serie A con la maglia del Parma. Per il centrocampista un sogno che si avvera

Jacopo Dezi ha esordito in Serie A con il Parma nel giorno dell’addio di De Rossi. Il centrocampista ha scritto il suo pensiero sui social dopo la sfida con la Roma. Ecco le sue parole.

«Ci ho sempre creduto e non ho mai mollato, in una serata speciale con un’atmosfera incredibile, dedicata all’addio di De Rossi alla sua Roma, un’altra bella favola che giunge al termine, il mio sogno che finalmente si avvera: esordio in serie A. Un anno sicuramente molto difficile, ma l’importante è aver raggiunto il nostro obiettivo. Detto ciò volevo ringraziare tutti, soprattutto i miei compagni. FORZA PARMA».