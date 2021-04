Parma, domani Ribalta in città per incontrare il presidente Krause

Il nuovo Managing Director – Sport del Parma Javier Ribalta sarà domani in città per incontrare il presidente Kyle Krause

Sarà l’occasione per avere il primo contatto con la città e con la squadra. Dalla settimana prossima poi lo spagnolo si trasferirà in pianta stabile a Parma per iniziare il suo lavoro in crociato e la progettazione del futuro gialloblu.