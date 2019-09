Parma, Faggiano: «Darmian? Non ci credevo nemmeno io»

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha parlato a fine calciomercato in conferenza stampa. Le sue parole

Il Parma ha chiuso il proprio calciomercato con un botto, ossia l’arrivo di Matteo Darmian in gialloblù. In conferenza stampa il direttore sportivo Daniele Faggiano ha commentato l’arrivo dell’ex terzino del Manchester United.

DARMIAN – «L’operazione Darmian viene da lontano. Con il mister si era parlato di Darmian e credevamo fosse impossibile per costi e cifre. Poi insistendo si è arrivati in dirittura d’arrivo. Quando è uscita la notizia ci lavoravamo da tanto, e Darmian al Parma, come Inglese o Karamoh sono dei colpi. Sono felice di averlo riportato in Italia, ed è tornato anche per riconquistare la Nazionale. Ci può fare salire di livello a tutti quanti».