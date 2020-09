Parma, Krause: «Primo obiettivo? Rimanere in serie A»

Kyle Krause, nuovo proprietario del Parma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della sua scelta

«Il mio interesse per il calcio parte dal fatto che sono italo-americano. Ho visto questa opportunità, speravo e sognavo di essere proprietario di una squadra in Italia. Tutti conoscono i successi del Parma negli anni ’90. I proprietari che hanno salvato il Parma hanno fatto un lavoro fantastico, ma a un certo punto hanno deciso di passare il testimone. La trattativa è andata bene».

ASPETTATIVE – «È stato un periodo difficile, ci sono stati tanti cambiamenti. Noi siamo un’azienda familiare, guardiamo a lungo termine. Parlo anche delle altre generazione. Ho fatto questo investimento perché lo vedo come a lungo termine, la nostra intenzione è stare qui per tanto tempo. Aspettative? Rimanere in serie A, la retrocessione non è contemplata».