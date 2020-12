Parma, Liverani: «Dovevamo essere più veloci»

Fabio Liverani ha parlato dopo Parma-Benevento

Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 contro il Benevento.

POCA VELOCITA – «Sapevamo che il Benevento sarebbe venuto a difendersi, con Lapadula fisso in marcatura su Scozzarella. Per questo motivo, dovevamo trovare più velocità. In questi casi servono giocate individuali e velocità d’esecuzione appena si trova uno spazio. Siamo andati un po’ meglio nel primo tempo, nella ripresa abbiamo fatto confusione. Loro ne hanno approfittato in contropiede, noi ci siamo un po’ disuniti e questo non va bene».

GERVINHO – «Gervinho è questo. Va messo in condizione, in partite come questa, va trovato velocemente. Bisogna cambiare gioco velocemente, e lui ti può creare delle occasioni. Se per fargli arrivare palla passiamo prima per tutti i giocatori della difesa e del centrocampo, allora diventa difficile accendere Gervinho».