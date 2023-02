Parma, Pecchia ci crede: «La B è particolare, siamo in tempo per prendere la direzione giusta»

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Ascoli e sul discorso playoff

«Questi mesi sono serviti a tutti, anche a me per capire ancora di più come entrare in questo campionato e siamo in tempo per prendere la direzione giusta. Playoff? Niente calcoli, ora testa bassa e pedalare poi vedremo alla fine».