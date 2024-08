Pederzoli: «Ho RIPORTATO il Parma dove MERITA, i MOTIVI dell’acquisto di Suzuki sono QUESTI»

Le parole di Mauro Pederzoli, direttore sportivo del Parma, in vista del ritorno dei crociati in Serie A. I dettagli

Mauro Pederzoli, dirigente del Parma, ha parlato a SportWeek della prossima stagione in Serie A.

AVVENTURA AL PARMA – «Volevo stare vicino a mio padre anziano e Daniele Faggiano. All’epoca direttore sportivo del Parma, mi chiama per fare il capo degli osservatori. Poi, con l’arrivo della proprietà americana, sono passato a direttore sportivo. Sta iniziando la mia quarta stagione qua, un record per me. Siamo riusciti a riportare la squadra dove merita per la sua storia: in A».

SUZUKI – «Il Parma non fa acquisti per ragioni di marketing. Suzuki è il portiere della nazionale giapponese e tra i giovani nel suo ruolo era uno dei più richiesti: non è uno sconosciuto. Giusto chiedere 15 milioni di commissione per Zirkzee? In generale e non su Zirkzee: se un procuratore fa risparmiare un club sulla clausola di rescissione, ci sta che il club abbia una forma di riconoscimento nei confronti dell’agente stesso. L’acquisto di cui vado più orgoglioso? Per la difficoltà della trattativa, Zola al Cagliari. Rimpianti? Sinceramente, non me ne viene in mente nessuno».