Parma-SPAL highlights e gol: le azioni salienti del match della 21ª giornata della Serie A 2018/2019

Parma-SPAL highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 21° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Tardini’ di Parma va in scena il derby emiliano tra gialloblù e biancazzurri; la squadra di Roberto D’Aversa, dopo un buon girone d’andata, è reduce dalla vittoria in casa dell’Udinese e staziona a metà classifica con 28 punti. La compagine di Leonardo Semplici viene dal pareggio casalingo col Bologna e, con 18 punti, è a ridosso della zona retrocessione. Nella gara d’andata, giocata a Ferrara a fine agosto, la SPAL ebbe la meglio col risultato di 1-0. Ecco gli highlights di Parma-Spal:

PARMA-SPAL 1-0 – Roberto Inglese manda con sicurezza il pallone da una parte ed il portiere dall’altra. Il pallone si infila nell’angolino basso di sinistra!