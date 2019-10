Parma Torino: Verdi e Meite alle spalle di Belotti

Il Torino contro il Parma ha giocato con un 3421. Verdi e Meite hanno agito da trequartisti alle spalle di Belotti

Rispetto al doppio centravanti con Verdi trequartista vistosi contro il Milan, Mazzarri contro il Parma ha schierato il Torino in modo diverso. Si è visto un 3421 con Verdi e Meité alle spalle di Belotti.

Si vede nella slide sopra: agiscono nei mezzi spazi per dare riferimenti tra le linee. La prestazione di Verdi stava crescendo, l’ex Bologna si era tra l’altro reso protagonista dell’assist per Ansaldi. L’espulsione di Bremer ha poi condizionato la gara, con Verdi che non ha aiutato i granata in modo significativo.