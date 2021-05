Parma, torna Buffon? Krause fa impazzire i tifosi – FOTO

«Quando troverò un folle più folle di me lo seguirò». Nel post partita di Atalanta Juve, Buffon ha risposto così sul suo futuro dopo l’addio alla Juventus. Tra le ipotesi circolate c’è anche un romantico ritorno al Parma in Serie B.

In questo senso, l’ultimo tweet del presidente del club emiliano Kyle Krause fa impazzire i tifosi gialloblù. «Eccitato di annunciato presto la nostra prossima firma», ha scritto Krause. Un indizio relativo al ritorno di Buffon? Staremo a vedere.

Excited to announce our next ✍🏼 from 🇮🇹 soon

😉

💛💙

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) May 20, 2021