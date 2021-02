Sia Gervinho che Kurtic sono stati spediti da D’Aversa in tribuna e non prenderanno parte al match contro l’Udinese. Il motivo

Gervinho e Kurtic in tribuna. Questa la notizia prima del fischio d’inizio di Parma Udinese: Roberto D’Aversa ha preso una decisione forte spedendo in tribuna due giocatori simboli del Parma.

Il motivo? Squisitamente per scelta tecnica. Entrambi stanno bene fisicamente, ma in un periodo difficile nessuno ha il posto assicurato in squadra