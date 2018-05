Partita addio di Pirlo: svelati centrocampisti, attaccanti ed allenatori!

Il 21 maggio a San Siro ci saranno tantissimi ex compagni di Andrea: da Del Piero a Totti, da Maldini a Buffon a Ronaldinho. In panchina Allegri, Ancelotti, Conte, Donadoni e Costacurta

Una parata di stelle per una delle stelle più luminose di tutto il firmamento calcistico mondiale. Andrea Pirlo darà ufficialmente l’addio al calcio lunedì 21 Maggio a San Siro con tantissimi campioni in campo. A guidarli in panchina si alterneranno: Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti, Antonio Conte, Roberto Donadoni e Mauro Tassotti. Cinque titolatissimi tecnici che si siederanno in panchina in onore del Maestro. Oggi sono stati svelati anche i nomi degli attaccanti e dei centrocampisti presenti a San Siro. Un fiume di giocatori che hanno accompagnato Pirlo in vent’anni di carriera, aiutandolo a vincere un Mondiale, 2 Champions League, 6 Scudetti, un Mondiale per Club, due Supercoppe Europee, 3 Supercoppe Italiane e 2 Coppe Italia. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Christian Abbiati, Gianluigi Buffon, Nelson Dida, Marco Storari.



Difensori: Daniele Adani, Andrea Barzagli, Daniele Bonera, Leonardo Bonucci, Marcos Cafu, Fabio Cannavaro, Giorgio Chiellini, Billy Costacurta, Giuseppe Favalli, Ciro Ferrara, Fabio Grosso, Marek Jankulovski, Kahka Kaladze, Stephan Lichtsteiner, Paolo Maldini, Marco Materazzi, Alessandro Nesta, Massimo Oddo, Serginho, Dario Simic e Gianluca Zambrotta.



Centrocampisti: Demetrio Albertini, Massimo Ambrosini, Roberto Baronio, Cristian Brocchi, Mauro German Camoranesi, Daniele De Rossi, Alessandro Diamanti, Aimo Diana, Gennaro Gattuso, Frank Lampard, Leonardo, Claudio Marchisio, Simone Pepe, Simone Perrotta, Manuel Rui Costa, Clarence Seedorf, Marco Verratti.



Attaccanti: Marco Borriello, Antonio Cassano, Hernan Crespo, Alessandro Del Piero, Alberto Gilardino, Vincenzo Iaquinta, Filippo Inzaghi, Alessandro Matri, Alexandre Pato, Fabio Quagliarella, Ronaldinho, Ronaldo, Andriy Shevchenko, Luca Toni, Francesco Totti, Nicola Ventola e Christian Vieri