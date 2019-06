Pasalic Atalanta: si lavora per il riscatto dal Chelsea

Mario Pasalic potrebbe restare all’Atalanta: i nerazzurri stanno lavorando per il suo riscatto dal Chelsea

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport di quest’oggi, l’Atalanta vorrebbe riconfermare Mario Pasalic per un’altra stagione. Il calciatore è di proprietà del Chelsea, ma la Dea è entrata in trattativa per provare a far restare l’ex Milan a Bergamo.

Lo stesso giocatore, insieme al suo entourage, starebbe spingendo per rimanete all’Atalanta. Rispetto al Chelsea, il centrocampista croato farebbe una stagione da protagonista in Champions.