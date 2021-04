Javier Pastore parla dei retroscena di mercato ai tempi del Paris Saint Germain: ecco le sue dichiarazioni

«Il PSG ha sempre voluto Messi, ogni anno. Scherzando mi chiedevano di convincerlo ad andare a Parigi, che la città era bella, che il progetto ambizioso e quant’altro, lo stesso facevano con Di Maria. Dicevo a loro quant’era bello vivere a Parigi, quanto era forte la squadra. Alla fine ho convinto solo Angel. Ma Messi non è andato a Parigi per altre questioni non perchè non lo avessi convinto io».