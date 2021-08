Pau Lopez Marsiglia, la sfida di Mandanda: «Lotterò per il mio spazio»

Steve Mandanda, portiere del Marsiglia, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Provence: le sue dichiarazioni

Steve Mandanda non ha paura della concorrenza di Pau Lopez. Lo evidenziano le dichiarazioni rilasciate dall’estremo difensore francese ai microfoni de La Provence:

«In ogni squadra che vuole giocare per la testa della classifica, tutte le posizioni vengono raddoppiate con giocatori forti. Yo Pelé non c’è più, quindi bisognava prendere un portiere. Ho 36 anni, non rimarrò a tempo indeterminato, il ruolo di portiere non è mio e ad un certo punto dovrò andarmene. Ma sono ancora qui! Giocherò tante partite quante l’allenatore mi farà giocare e cercherò di prendermi più spazio possibile per finire al meglio».